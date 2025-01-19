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8 صور.. أسماء جلال تتألق بـ "فستان جريء" في حفل "Joy Awards" بالسعودية

11:49 ص الأحد 19 يناير 2025
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    أسماء جلال بحفل جوي أوردز (8)
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    أسماء جلال بحفل جوي أوردز (6)
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    أسماء جلال.._
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    أسماء جلال
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    أسماء جلال بحفل جوي أوردز (7)
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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة أسماء جلال، متابعيها عبر السوشيال ميديا صورًا جديدة لها خلال حضورها حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، الذي أقيم مساء أمس السبت في مدينة الرياض.

وشاركت "أسماء"، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلال فستان جريء.

وشهد حفل "Joy Awards" حضور العديد من النجوم وهم باسم سمرة، عمرو يوسف، بيومي فؤاد، نيللي كريم، سمية الخشاب، النجم العالمي أنتوني هوبكنز، أحمد السقا، أحمد حلمي، منى زكي، أحمد سعد، أحمد عز، أروى جودة، أصالة، رامز جلال، باسل ياخور، حمادة هلال، محمد كريم، أحمد خالد موسى، محمد رجب، ياسمين صبري، ريهام حجاج، نادية الجندي، نبيلة عبيد، نيكول سابا، وسط أجواء احتفالية، وتغطية إعلامية عالمية للحدث الفني الأضخم في الشرق الأوسط.

ويعرض للفنان أسماء جلال حاليا مسلسل "فقرة الساحر" ويضم نخبة من النجوم أبرزهم طه دسوقي، علي قاسم، وليد فواز، نادر جودة، الفنانة بسمة ضيف شرف، من تأليف إياد صالح، إخراج تامر محسن، إنتاج طارق الجنايني.

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أسماء جلال نجوم الفن Joy Awards حفل Joy Awards مدينة الرياض
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