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بينهم حلمي ومنى زكي.. أبرز الثنائيات في حفل توزيع جوائز "Joy Awards" (صور)

11:46 ص الأحد 19 يناير 2025
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    أصالة نصري وزوجها
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    روجينا وزوجها الدكتور أشرف زكي
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    بيومي فؤاد وزجته أماني سويدان
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    كريم عبد العزيز وزوجته
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    ماغي بو غصن وجمال سنان
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    هاني رمزي وزوجته
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    ماجد المصري وزوجته
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    الفنانة أحمد حلمي وزوجته النجمة منى زكي
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كتبت- سهيلة أسامة:

شهد حفل توزيع جوائز "Joy Awards" حضور عدد كبير من ثنائيات نجوم الفن، والذي أقيم مساء أمس السبت بمدينة الرياض.

ومن بين أبرز الثنائيات الذين تألقوا بحضورهم في الحفل، نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، الفنان بيومي فؤاد وزوجته أماني سويدان، الفنان كريم عبد العزيز وزوجته، الفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي، الفنان هاني رمزي وزوجته، الفنانة السورية أصالة نصري وزوجها فائق حسن، الفنان ماجد المصري وزوجته.

وشهد حفل "Joy Awards" حضور العديد من النجوم وهم باسم سمرة، عمرو يوسف، نيللي كريم، سمية الخشاب، النجم العالمي أنتوني هوبكنز، أحمد السقا، أحمد سعد، أحمد عز، أروى جودة، رامز جلال، باسل ياخور، حمادة هلال، محمد كريم، أحمد خالد موسى، محمد رجب، ياسمين صبري، ريهام حجاج، نادية الجندي، نبيلة عبيد، نيكول سابا، وسط أجواء احتفالية، وتغطية إعلامية عالمية للحدث الفني الأضخم في الشرق الأوسط.

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Joy Awards نجوم الفن مدينة الرياض منى زكي أحمد حلمي
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