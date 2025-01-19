يسرا عن غناء محمد عبده مع أندريا بوتشيلي في Joy Awards: "إيه الحلم والجمال ده"

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الرياض- منى الموجي:

تواجدت النجمة يسرا في حفل النسخة الخامسة من مهرجان صناع الترفيه- Joy Awards 2025، الذي أقيم مساء أمس السبت 18 يناير في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وعبرت يسرا عن سعادتها وفخرها بالحفل، ووجهت التحية في بداية كلمتها قبل إعلان الفائز بفئة الأغنية المُفضلة، إلى الحضور قائلة "مساء الخير أصحاب السمو ومعالي المستشار والحضور الكريم، إيه الحلم اللي بنعيشه النهاردة والجمال ده، مع أستاذنا محمد عبده اللي غنى مع العظيم أندريا بوتشيلي".

وتابعت "جائزة النهاردة هتنقسم بين اتنين أغانيهم حلوة، مع المطربة الكبيرة اللي إحساسها رائع عن أغنية (هو أنت مين) أنغام، والرائع تامر عاشور عن أغنيته هيجيلي موجوع".

احتفى المهرجان بأهل الفن في عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، في حدث فني ترفيهي تقدّمه الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض".

وحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: أنتوني هوبكنز، ماثيو ماكونهي، توبا بويوكستون، بوراك أوزجيفيت، هاندا أرتشيل، يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، هنادي مهنا، أحمد عز، ياسمين رئيس، رنا رئيس، وليد توفيق، أحمد حلمي، منى زكي، منة شلبي، محمد سامي، مي عمر، نسرين طافش، كريم عبدالعزيز، أنغام، أصالة، صابر الرباعي، صفية العمري، باسم سمرة، إدوارد، محمد رجب.

وشهد الحفل حضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ويُبث على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.

في حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.