وفاة والد زوجة محمد فؤاد

كتب- مصطفى حمزة:

توفي صباح اليوم الأحد، والد زوجة الفنان محمد فؤاد، وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر في مسجد الرحمن الرحيم.

فريدة زوجة عبد الرحمن نجل الفنان محمد فؤاد، أعلنت عن الوفاة عبر صفحتها في وقع فيسبوك، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى جد زوجي عبد الرحمن فؤاد واخواتي بسمة ومحمد فؤاد.. الحاج (حنفي الشندويلي) والد حبيبتي مروة الشندويلي".

وأضافت: "ستقام صلاة الجنازة غدا بمسجد الرحمن الرحيم عقب صلاة الظهر والدفن في مقابر المجاوينت بصلاح سالم..اللَّهمَّ أغفِرْ له وأرحَمْه وأعفُ عنه وأكرِمْ منزلَه وأوسِعْ مُدخَلَه واغسِلْه بالماءِ والثَّلجِ والبَردِ ونقِّه مِن الخطايا"

يذكر أن، الفنان محمد فؤاد، يستعد لتقديم جولة فنية في كندا الشهر المقبل.