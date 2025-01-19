بـ "صور نادرة".. ياسمين عبدالعزيز تستعيد ذكرياتها مع والدها الراحل

بعد تعرضه للهجوم.. ماذا قال أحمد سعد عن إرتدائه الحلق؟ (فيديو)

أول تعليق من محمد ثروت بعد حفله بالأوبرا (صور)

كتب- هاني صابر:

استعادت النجمة ياسمين عبدالعزيز، ذكرياتها مع والدها الراحل الذي وافته المنية مساء أمس السبت.

ونشرت ياسمين، صورا نادرة مع والدها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بالصور وهي بمرحلة الطفولة.

وتفاعل مع تدوينتها عدد من نجمات الفن، فكتبت إسعاد يونس: "قلبي عندك". وكتبت حلا شيحة: "البقاء لله وربنا يرحمه رحمة واسعة". وكتبت منى زكي: "ربنا يصبرك حبيبتي". وكتبت علا رشدي: "حبيبتي البقية في حياتك ربنا يصبرك ويغفر له يا رب". وكتبت بدرية طلبة: "ربنا يرحمه ويغفر له".

وكانت ياسمين عبد العزيز، أعلنت عن وفاة والدها، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "توفي إلى رحمة الله أبويا ..البقاء لله".

يذكر أن، ياسمين عبد العزيز تخوض موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب".

"وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.