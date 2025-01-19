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بـ"فستان جريء"..رانيا منصور تخطف الأنظار في أحدث ظهور من حفل "Joy Awards" (صور)

11:13 ص الأحد 19 يناير 2025
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كتبت- سهيلة أسامة:

لفتت الفنانة رانيا منصور، الأنظار إليها بإطلالتها خلال حضورها حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، الذي أقيم مساء أمس السبت في مدينة الرياض.

وشاركت "منصور" صورا لإطلالتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت بفستان جريء باللون الفضي خطف الأنظار.

وشهد حفل "Joy Awards" حضور العديد من النجوم وهم باسم سمرة، عمرو يوسف، بيومي فؤاد، نيللي كريم، سمية الخشاب، النجم العالمي أنتوني هوبكنز، أحمد السقا، أحمد حلمي، منى زكي، أحمد سعد، أحمد عز، أروى جودة، أصالة، رامز جلال، باسل ياخور، حمادة هلال، محمد كريم، أحمد خالد موسى، محمد رجب، ياسمين صبري، ريهام حجاج، نادية الجندي، نبيلة عبيد، نيكول سابا، وسط أجواء احتفالية، وتغطية إعلامية عالمية للحدث الفني الأضخم في الشرق الأوسط.

يذكر أن، رانيا منصور شاركت في مسلسل "الوصفة السحرية" بطولة شيري عادل وعمر الشناوي وعدد من الفنانين، ومن تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

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رانيا منصور حفل Joy Awards مدينة الرياض
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