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بطن مكشوف.. نادية الجندي باطلالة جريئة في حفل جوي أوورد-صور

01:36 ص الأحد 19 يناير 2025
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    نادية الجندي من حفل جوي أوورد
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    نادية الجندي
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كتب- مروان الطيب:

أثارت الفنانة، نادية الجندي الجدل بإطلالتها على اللافندر كاربت بحفل توزيع جوائز "Joy Awards"، الذي أقيم مساء السبت في مدينة الرياض، بحضور نخبة من ألمع النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.

وظهرت نادية الجندي بفستان مكشوف البطن، والتقطت العديد من الصور التذكارية، وسط انتقادات العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهد ريد كاربت حفل "Joy Awards" حضور العديد من النجوم وهم باسم سمرة، عمرو يوسف، بيومي فؤاد، نيللي كريم، سمية الخشاب، النجم العالمي أنتوني هوبكنز، أحمد السقا، أحمد حلمي، منى زكي، أحمد سعد، أحمد عز، أروى جودة، أصالة، رامز جلال، باسل ياخور، حمادة هلال، محمد كريم، أحمد خالد موسى، محمد رجب، ياسمين صبري، ريهام حجاج، نادية الجندي، نبيلة عبيد، نيكول سابا، وسط أجواء احتفالية، وتغطية إعلامية عالمية للحدث الفني الأضخم في الشرق الأوسط.

يذكر أن، آخر مشاركات نادية الجندي كانت بمسلسل "سكر زيادة" وشاركها البطولة كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، وعرض عام 2020.

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بطن مكشوف نادية الجندي باطلالة جريئة حفل جوي أوورد
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