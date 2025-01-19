كريم عبدالعزيز يسلم والده المخرج محمد عبدالعزيز تكريم Joy Awards 2025 في السعودية

الرياض- منى الموجي:

صعد النجم كريم عبدالعزيز على مسرح مهرجان صناع الترفيه، لتوزيع جوائز حفل Joy Awards 2025، المُقام السبت 18 يناير في الرياض بالسعودية، للإعلان عن الفائز بجائزة صناع الترفيه الفخرية.

وقال كريم "أنا مش واقف هنا كممثل ولكن كابن لأب ومخرج كبير، علمني حاحات كتير، لولاه بعد فضل ربنا مكنتش هاكون بينكم اليوم، بشكرك من قلبي معالي المستشار تركي آل الشيخ، هو مش تكريم لوالدي هو تكريم للأسرة كلها"، ليعلن تكريم والده المخرج الكبير محمد عبدالعزيز.

وعلق محمد عبدالعزيز على التكريم، قائلا "أشكركم، رحلة طويلة ومشوار أطول ما بين السينما ٦٧ فيلم والتليفزيون ٢٠ مسلسل والمسرح ٣ مسرحيات، تخللهم جوائز وتكريمات، والنهاردة أنا في لحظة فارقة مع حدث فني عالمي يعبر عن لحظة ثقافية وفنية كبيرة، تقودها دولة من أقرب الدول لقلبي، دولة مقدسة المملكة العربية السعودية، شكر كبير للمملكة ولمعالي المستشار تركي آل الشيخ، وشكري للنجم وحبيب قلبي كريم عبد العزيز، ولزوجتي، وهذه الجائزة لا تخص محمد عبدالعزيز ولكن تخص الفن المصري كله، ألف شكر".

ويحتفي المهرجان بأهل الفن في عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، في حدث فني ترفيهي تقدّمه الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض".

ويحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: أنتوني هوبكنز، ماثيو ماكونهي، توبا بويوكستون، بوراك أوزجيفيت، هاندا أرتشيل، يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، هنادي مهنا، أحمد عز، ياسمين رئيس، رنا رئيس، وليد توفيق، أحمد حلمي، منى زكي، منة شلبي، محمد سامي، مي عمر، نسرين طافش، كريم عبدالعزيز، أنغام، أصالة، صابر الرباعي، صفية العمري، باسم سمرة، إدوارد، محمد رجب.

يشهد الحفل حضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ويُبث على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.

في حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.