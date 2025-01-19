لوسي وصابرين وإيمان العاصي ضمن المكرمين في مهرجان الكاثوليكي للسينما 2025

كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان، عن الفنانين المقرر تكريمهم في الدورة الـ 73، الذي يقام في الفترة من 2-9 مايو المقبل بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.

واختارت اللجنة العليا للمهرجان عدد من صناع السينما والإعلاميين الذين سيتم تكريمهم بجوائز المهرجان هذا العام، وكانت كالتالي:

جوائز الريادة السينمائية، وهم الفنان محمود الحديني، الفنانة صابرين، الفنان أحمد ماهر، الفنانة سميرة محسن، الفنانة لوسي.

جائزة المركز الخاصة، للكاتبة مريم نعوم، جائزة فريد المزاوي للمخرج هاني لاشين، جائزة الأب يوسف مظلوم للفنان شريف الدسوقي، جائزة التميز الإعلامي، للإعلامية هالة حشيش.

جوائز الإبداع الفني، للفنانة انتصار، المنتج حسين القلا، الفنانة مادلين طبر، عازفة البيانو مارسيل متى، مدير التصوير مصطفى عز الدين.

أما بالنسبة للأعمال الدرامية التي تم عرضها طوال عام 2024، قررت اللجنة العليا للمهرجان منح الجوائز التالية:

جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي، للفنانة إيمان العاصي عن دورها بمسلسل "برغم القانون"، جائزة أحسن ممثل في عمر درامي للفنان طه دسوقي عن دوره في مسلسل "حالة خاصة".

كما أعلنت اللجنة العليا للمهرجان منح جائزة المركز التشجيعية للفنانة هاجر السراج.

يذكر أن، مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الـ 73 هذا العام سيقام في الفترة من 2-9 مايو 2025.

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