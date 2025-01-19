بنظارة شمس ولوك غريب.. شاهد المغنية العالمية كريستينا أجيليرا حفل "Joy Awards" وابنة عمرو دياب تعلق

كتب- مروان الطيب:

وصلت الممثلة والمغنية الأمريكية، كريستينا أجيليرا ريد كاربت حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، الذي يقام مساء السبت، بمدينة الرياض، وسط حضور نخبة من ألمع النجوم حول العالم، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وخطفت كريستينا أجيليرا الأضواء فور حضورها على الريد كاربت، وحرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية، وارتدت نظارة شمس وقميص كلاسيك وعلقت جنى ابنة النجم عمرو دياب على التعليق بوضع قلب للتعبير عن إعجابها.

ويشهد ريد كاربت الحفل توافد العديد من النجوم وهم باسم سمرة، عمرو يوسف، بيومي فؤاد، نيللي كريم، سمية الخشاب، النجم العالمي أنتوني هوبكنز، وسط أجواء احتفالية، وتغطية إعلامية عالمية للحدث الفني الأضخم في الشرق الأوسط.

في حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

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ويُبث حفل "Joy Awards" على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.

في حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

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