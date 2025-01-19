وائل عبد العزيز يؤكد موعد جنازة وعزاء والده ويطلب الدعاء

كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان وائل عبد العزيز، موعد ومكان جنازة وعزاء والده الراحل الذي وافته المنية مساء السبت.

وكتب وائل، عبر حسابه على فيسبوك: "بإذن الله صلاة الجنازة غدا الأحد بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي والعزاء الإثنين ٢٠ يناير بصلاح سالم بمسجد الشرطة بعد صلاة المغرب نسألكم الدعاء".

ونعى وائل عبد العزيز والده الراحل عبر حسابه على فيسبوك، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. والدي في ذمة الله".

وكانت النجمة ياسمين عبد العزيز شقيقة وائل عبد العزيز، أعلنت عن وفاة والدها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "توفى إلى رحمة الله أبويا ..البقاء لله".

يذكر أن، ياسمين عبد العزيز تخوض موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب".

"وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.