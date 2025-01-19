"خرم لي وداني".. هشام ماجد يروي موقف طريف بسبب رامز جلال في حفل "Joy Awards"

كتب- مروان الطيب:

فاز الفنان هشام ماجد، بجائزة "أفضل ممثل سينمائي" عن دوره في فيلم "إكس مراتي"، وذلك من حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، الذي يقام مساء السبت في مدينة الرياض، بحضور نخبة من ألمع النجوم حول العالم، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وفور صعوده على المسرح وتسلم الجائزة، حرص هشام ماجد على تحية المتواجدين وقال: "الزاوية دي مرعبة، تبقى محضر كل حاجة وتطلع هنا تنسى، أنا سنة 2024 الحمد لله كانت مميزة بالنسبة لي، عايز أشكر كل زمايلي وأساتذتي نجوم مصر والوطن العربي، ما عدا رامز جلال عشان خرم لي وداني أول ما قعدت في الحفلة".

وشهد ريد كاربت الحفل توافد العديد من النجوم وهم باسم سمرة، عمرو يوسف، بيومي فؤاد، نيللي كريم، سمية الخشاب، النجم العالمي أنتوني هوبكنز، أحمد السقا، أحمد حلمي، منى زكي، أحمد سعد، أحمد عز، أروى جودة، أصالة، رامز جلال، باسل ياخور، حمادة هلال، محمد كريم، أحمد خالد موسى، محمد رجب، ياسمين صبري، ريهام حجاج، نادية الجندي، نبيلة عبيد، نيكول سابا، وسط أجواء احتفالية، وتغطية إعلامية عالمية للحدث الفني الأضخم في الشرق الأوسط.

يذكر أن، الفنان هشام ماجد يشارك بالجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة" ضمن موسم دراما رمضان 2025، ويشاركه البطولة كل من أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، سلوى محمد علي، علي صبحي، تأليف خالد دياب وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

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