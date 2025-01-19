حدث بالفن| بكاء آيتن عامر ووفاة والد ياسمين عبد العزيز وفنانة تعتذر عن حضور حفل "Joy Awards" لهذا السبب

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة والد النجمة ياسمين عبد العزيز، عمرو وهبة يروى ما حدث بينه وبين أحمد السقا داخل المطار، منة فضالي تعتذر عن حضور حفل توزيع جوائز"Joy Awards" لهذا السبب، آيتن عامر تعلق على فيديو خناقة طالبات مدرسة التجمع، فائزة تثير الجدل في حفل "Joy Awards"، أشرف عبدالباقي بصحبة مي عزالدين وآسر ياسين في كواليس "الحب كله"، وغيرها من الأخبار.