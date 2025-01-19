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حدث بالفن| بكاء آيتن عامر ووفاة والد ياسمين عبد العزيز وفنانة تعتذر عن حضور حفل "Joy Awards" لهذا السبب

12:06 ص الأحد 19 يناير 2025
حدث بالفن| بكاء آيتن عامر ووفاة والد ياسمين عبد العزيز وفنانة تعتذر عن حضور حفل "Joy Awards" لهذا السبب

النشرة الفنية

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إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة والد النجمة ياسمين عبد العزيز، عمرو وهبة يروى ما حدث بينه وبين أحمد السقا داخل المطار، منة فضالي تعتذر عن حضور حفل توزيع جوائز"Joy Awards" لهذا السبب، آيتن عامر تعلق على فيديو خناقة طالبات مدرسة التجمع، فائزة تثير الجدل في حفل "Joy Awards"، أشرف عبدالباقي بصحبة مي عزالدين وآسر ياسين في كواليس "الحب كله"، وغيرها من الأخبار.

هتان السيف صابرين Joy Awards حفل جوائز Joy Awards 2025 جميلة عوض شيرين رضا عمرو دياب أحمد السقا آيتن عامر خناقة طالبات مدرسة التجمع أشرف عبدالباقي مسلسل الحب كله ياسمين عبد العزيز منة فضالي عمرو وهبة

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