تركي آل الشيخ عن الشاعر بدر بن عبدالمحسن: شخصية استثنائية لن تتكرر

الرياض- منى الموجي:

قدم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، جائزة صناع الترفيه الماسية ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان صناع الترفيه - Joy Awards 2025، المُقام في الرياض اليوم السبت 18 يناير.

وقال تركي في كلمته عن صاحب التكريم "هو شخصية استثنائية ليست على مستوى وطني الصغير السعودية ووطني الكبير العالم العربي بل على مستوى العالم، رحلت قريبا وكنت أتمني يكون حاضر ويحصل على تكريمه، شخصية لن تتكرر سمو الأمير بدر بن عبدالمحسن لن ننساك، أنت ملهم لأجيال وأجيال وستظل ملهم لأجيال قادمة"، وتسلم التكريم نجله الأمير خالد بن بدر بن عبدالمحسن.

ويحتفي المهرجان بأهل الفن في عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، في حدث فني ترفيهي تقدّمه الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض".

ويحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: أنتوني هوبكنز، ماثيو ماكونهي، توبا بويوكستون، بوراك أوزجيفيت، هاندا أرتشيل، يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، هنادي مهنا، أحمد عز، ياسمين رئيس، رنا رئيس، وليد توفيق، أحمد حلمي، منى زكي، منة شلبي، محمد سامي، مي عمر، نسرين طافش، كريم عبدالعزيز، أنغام، أصالة، صابر الرباعي، صفية العمري، باسم سمرة، إدوارد، محمد رجب.

يشهد الحفل حضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ويُبث على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.

في حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.