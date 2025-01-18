مكشوف ومفتوح.. 6 صور لـ سيرين عبد النور بإطلالة جريئة في JOY AWARDS بالسعودية
11:32 م السبت 18 يناير 2025
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كتبت- أسماء مرسي:
تألقت الفنانة سيرين عبد النور خلال حضورها مهرجان جوائز JOY AWARDS بالرياض في نسخته الخامسة، بإطلالة جريئة.
ظهرت "سيرين" بفستان أسود لامع، بتوقيع المصمم اللبناني زهير مراد، والذي تميز بفتحة ساق جريئة وقصة كب أنيقة.
كما اعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.
واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.
وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من حلق، وأسورة.
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