نجمة تركية سلمته الجائزة.. هشام ماجد أفضل ممثل سينمائي في حفل Joy Awards 2025

الرياض- منى الموجي:

فاز الفنان هشام ماجد بجائزة أفضل ممثل بفئة السينما، عن دوره في فيلم إكس مراتي، بحفل توزيع جوائز مهرجان صناع الترفيه - Joy Awards 2025، المُقام في الرياض اليوم السبت 18 يناير في الرياض.

وقبل إعلان اسم الفائز، قالت النجمة التركية توبا بويوكستون بالعربية "شكرا على الليلة الحلوة في قلب الرياض"، وقالت بالإنجليزية إنها محظوظة لتقديم هذه الجائزة، وفاز بها النجم هشام ماجد.

وقال ماجد "الزاوية دي مرعبة، أشكر كل زمايلي وأساتذتي ما عدا رامز جلال لأنه أكل ودني من أول ما قعدت، شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ، شكرا الشعب السعودي وأشكر والدتي وزوجتي وأهدي الجائزة دي لبناتي".

ويحتفي المهرجان بأهل الفن في عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، في حدث فني ترفيهي تقدّمه الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض".

ويحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، هنادي مهنا، أحمد عز، ياسمين رئيس، رنا رئيس، وليد توفيق، أحمد حلمي، منى زكي، منة شلبي، محمد سامي، مي عمر، نسرين طافش، كريم عبدالعزيز، أنغام، أصالة، صابر الرباعي، صفية العمري، باسم سمرة، إدوارد، محمد رجب.

يشهد الحفل حضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ويُبث على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.

في حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.