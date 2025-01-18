ناصر القصبي يعلن فوز ياسر العظمة بجائزة الإنجاز مدى الحياة في Joy Awards 2025

تركي آل الشيخ عن الشاعر بدر بن عبدالمحسن: شخصية استثنائية لن تتكرر

الرياض- منى الموجي:

استقبلت مدينة الرياض مهرجان "جوائز صنّاع الترفيه" (JOY AWARDS)، ليعلن عن الفائزين بجوائز نسخته الخامسة، اليوم السبت الموافق 18 يناير.

قدم الفنان ناصر القصبي جائزة الإنجاز مدى الحياة، وبدأ كلمته قائلا: "مساء يليق بمهرجان كبير ورائع"، ليعلن تكريم المهرجان للنجم السوري ياسر العظمة.

واستلم ياسر تكريمه، بعد عرض مقتطفات من أبرز أعماله الفنية، مرحبا بالحضور ومشيرا إلى أنه من سوريا الحبيبة ودمشق الغالية.

ويحتفي المهرجان بأهل الفن في عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، في حدث فني ترفيهي تقدّمه الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض".

ويحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: يسرا، إلهام شاهين، ليلى علوي، ياسمين صبري، ياسمين رئيس، هنادي مهنا، وليد توفيق، أحمد حلمي، منى زكي، منة شلبي، محمد سامي، مي عمر، نسرين طافش، كريم عبدالعزيز، أنغام، أصالة، صابر الرباعي.

يشهد الحفل حضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ويُبث على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.

في حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.