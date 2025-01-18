إعلان

وائل كفوري يشارك في إحياء حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025 في السعودية

10:11 م السبت 18 يناير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    وائل كفوري
  • عرض 5 صورة
    حفل جوائز Joy Awards 2025
  • عرض 5 صورة
    حفل جوائز Joy Awards 2025
  • عرض 5 صورة
    وائل كفوري
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الرياض- منى الموجي:
شارك النجم اللبناني وائل كفوري في إحياء حفل توزيع جوائز صناع الترفيه Joy Awards 2025، المُقام اليوم السبت 18 يناير، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
ويحتفي المهرجان بأهل الفن في عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، في حدث فني ترفيهي تقدّمه الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض".
ويحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، هنادي مهنا، أحمد عز، ياسمين رئيس، رنا رئيس، وليد توفيق، أحمد حلمي، منى زكي، منة شلبي، محمد سامي، مي عمر، نسرين طافش، كريم عبدالعزيز، أنغام، أصالة، صابر الرباعي، صفية العمري، باسم سمرة، إدوارد، محمد رجب.

يشهد الحفل حضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ويُبث على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.

في حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

حفل جوائز Joy Awards 2025 وائل كفوري السعودية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ناصر القصبي يعلن فوز ياسر العظمة بجائزة الإنجاز مدى الحياة في Joy Awards 2025

إعلان

إعلان

انخفاض الرؤية الأفقية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الشبورة المائية الكثيفة
مصر تكشف عن تفاصيل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
خناقة طالبات التجمع.. فصل 3 طالبات نهائيًا وقرارات جديدة من إدارة المدرسة