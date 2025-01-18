"نعمة الأفوكاتو" يفوز بجائزة المسلسل المصري المفضل في Joy Awards 2025

تركي آل الشيخ عن الشاعر بدر بن عبدالمحسن: شخصية استثنائية لن تتكرر

الرياض- منى الموجي:

استقبلت مدينة الرياض مهرجان "جوائز صنّاع الترفيه" (JOY AWARDS)، ليعلن عن الفائزين بجوائز نسخته الخامسة، اليوم السبت الموافق 18 يناير.

وفاز مسلسل نعمة الأفوكاتو بجائزة المسلسل المصري المفضل بعد منافسة مع مسلسلات: العتاولة، أشغال شقة، كامل العدد+1.

واستلمت الجائزة المنتجة مها سليم، وقالت في كلمتها: "شكرا المهرجان، شكرا معالي المستشار، شكرا الرياض فخورة إني مصرية موجودة بتتكرم هنا، شكرا للمخرج العظيم محمد سامي والبطلة الكبيرة مي عمر".

ويحتفي المهرجان بأهل الفن في عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، في حدث فني ترفيهي تقدّمه الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض".

ويحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: يسرا، يوسف الشريف، يوسف الخال، ياسمين رئيس، ورد الخال، وليد توفيق، أحمد حلمي، منى زكي، منة شلبي، محمد سامي، مي عمر، نسرين طافش، كريم عبدالعزيز، أنغام، أصالة، صابر الرباعي.

يشهد الحفل حضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ويُبث على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.

في حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.