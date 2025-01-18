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بالصور- جميلة عوض وشيرين رضا.. نجمات الفن تخطفن الأنظار من حفل "Joy Awards"

09:02 م السبت 18 يناير 2025
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    النجمة يسرا
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    إيمي سمير غانم
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    شيرين رضا
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    درة
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    ميرهان حسين
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    ناهد السباعي
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    ياسمين صبري من حفل جوي أواردز
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    ياسمين صبري
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    يسرا
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    لطيفة
  • عرض 12 صورة
    جميلة عوض
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كتب- مروان الطيب:
توافد عدد كبير من نجوم ونجمات الفن على ريد كاربت حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، الذي يقام مساء اليوم السبت، بمدينة الرياض، بحضور نخبة من ألمع النجوم حول العالم، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وكان من أبرز نجمات الفن اللواتي خطفن الأنظار، يسرا، إيمي سمير غانم، جميلة عوض، درة، شيرين رضا، لطيفة، ميرهان حسين، ناهد السباعي، ياسمين صبري.

وشهد ريد كاربت الحفل توافد العديد من النجوم وهم باسم سمرة، عمرو يوسف، بيومي فؤاد، نيللي كريم، سمية الخشاب، النجم العالمي أنتوني هوبكنز، وسط أجواء احتفالية، وتغطية إعلامية عالمية للحدث الفني الأضخم في الشرق الأوسط.

ويُبث حفل "Joy Awards" على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.

في حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

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جوائز جوي أواردز Joy Awards جميلة عوض شيرين رضا
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