بـ "بالطو فرو".. أحمد سعد بلوك غريب في حفل "Joy Awards"

كتب- مروان الطيب:

وصل منذ قليل، الفنان أحمد سعد على ريد كاربت حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، الذي يقام مساء اليوم السبت، بمدينة الرياض، بحضور نخبة من ألمع النجوم حول العالم، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وظهر أحمد سعد بلوك غريب كعادته، مرتديًا بالطو فرو، وحرص على التقاط العديد من الصور التذكارية مع جمهوره ومحبيه.

ويشهد الحفل توافد عدد كبير من ألمع النجوم، وهم عمرو دياب، دينا الشربيني، ياسمين صبري، ريهام حجاج، باسم سمرة، عمرو يوسف، نيللي كريم، بيومي فؤاد، سمية الخشاب، النجم العالمي أنتوني هوبكنز، الفنان هشام ماجد، النجم العالمي ماثيو ماكونهي، نادية الجندي، صابرين، أحمد السقا، حمادة هلال، باسل ياخور، محمد كريم، ناهد السباعي، محمد رجب، أحمد خالد موسى، وسط أجواء احتفالية، وتغطية إعلامية عالمية للحدث الفني الأضخم في الشرق الأوسط.

ويُبث حفل "Joy Awards" على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.

في حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

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