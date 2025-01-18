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بالصور.. أناقة ورومانسية أحمد حلمي ومنى زكي حفل توزيع جوائز "Joy Awards"

08:37 م السبت 18 يناير 2025
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    أحمد حلمي ومنى زكي يصلان حفل جوي أواردز
  • عرض 3 صورة
    منى زكي
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كتب- مروان الطيب:
وصل منذ قليل، النجم أحمد حلمي، وزوجته النجمة منى زكي على ريد كاربت حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، الذي يقام مساء اليوم السبت، بمدينة الرياض، بحضور نخبة من ألمع النجوم حول العالم، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وخطفا أحمد حلمي ومنى زكي الأضواء فور وصولهما على الريد كاربت، وأعربا عن سعادتهما بالتواجد بالحدث الفني الأضخم في الرياض، والتقطا العديد من الصور التذكارية.

ويُبث حفل "Joy Awards" على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.

في حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

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منى زكي أحمد حلمي Joy Awards
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