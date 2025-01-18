عمرو دياب وياسمين صبري وريهام حجاج.. 25 صورة من حفل توزيع جوائز "Joy Awards" 2025

كتب- مروان الطيب:

يواصل عدد كبير من ألمع النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم، التوافد على ريد كاربت حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، الذي يقام مساء اليوم السبت، بمدينة الرياض، بحضور نخبة من ألمع النجوم حول العالم، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وكان من أبرز الحضور عمرو دياب، دينا الشربيني، ياسمين صبري، ريهام حجاج، باسم سمرة، عمرو يوسف، نيللي كريم، بيومي فؤاد، سمية الخشاب، النجم العالمي أنتوني هوبكنز، هشام ماجد، النجم العالمي ماثيو ماكونهي، نادية الجندي، صابرين، أحمد السقا، حمادة هلال، باسل ياخور، محمد كريم، ناهد السباعي، محمد رجب، أحمد خالد موسى، وسط أجواء احتفالية، وتغطية إعلامية عالمية للحدث الفني الأضخم في الشرق الأوسط.

ويُبث حفل "Joy Awards" على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.

في حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

اقرأ أيضا:

لطيفة تنشر صورا من حفل أنتوني هوبكنز بالرياض..وتعلق: "كانت ليلة ساحرة"

لهذا السبب..منة فضالي تعتذر عن حضور حفل توزيع جوائز"Joy Awards"



