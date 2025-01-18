"بظهرٍ مكشوف".. نيكول سابا تكشف عن إطلالتها استعدادًا لحفل "Joy Awards" 2025

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة اللبنانية، نيكول سابا عن إطلالتها استعدادًا لحضور فعاليات حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، الذي يقام مساء اليوم السبت، بمدينة الرياض، بحضور نخبة من ألمع النجوم حول العالم، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت نيكول سابا صور من إطلالتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بفستان أسود مكشوف الظهر، وكتبت: "مستعدة لليلة الكبيرة".



ويشهد ريد كاربت الحفل توافد العديد من النجوم وهم باسم سمرة، عمرو يوسف، بيومي فؤاد، نيللي كريم، سمية الخشاب، النجم العالمي أنتوني هوبكنز، وسط أجواء احتفالية، وتغطية إعلامية عالمية للحدث الفني الأضخم في الشرق الأوسط.

ويُبث حفل "Joy Awards" على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.



في حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

اقرأ أيضا:

أشرف عبدالباقي بصحبة مي عزالدين وآسر ياسين في كواليس "الحب كله" (صور)

لطيفة تنشر صورا من حفل أنتوني هوبكنز بالرياض..وتعلق: "كانت ليلة ساحرة"



