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سمية الخشاب وباسم سمرة وبيومي فؤاد ونيللي كريم . 20 صورة من حفل توزيع جوائز "Joy Awards" 2025

07:23 م السبت 18 يناير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    كواليس حفل توزيع جوائز جوي أواردز
  • عرض 20 صورة
    سمية الخشاب
  • عرض 20 صورة
    كواليس حفل توزيع جوائز جوي أواردز 2025 بحضور نجوم الفن
  • عرض 20 صورة
    نيللي كريم من حفل توزيع جوائز جوي أواردز
  • عرض 20 صورة
    سمية الخشاب من حفل توزيع جوائز جوي أواردز 2025
  • عرض 20 صورة
    حفل توزيع جوائز جوي أواردز 2025 في الرياض
  • عرض 20 صورة
    حفل توزيع جوائز جوي أواردز 2025
  • عرض 20 صورة
    ريد كاربت حفل توزيع جوائز جوي أواردز
  • عرض 20 صورة
    حفل توزيع جوائز جوي أواردز 2025 في الرياض بحضور نجوم الفن
  • عرض 20 صورة
    الفنانة سمية الخشاب
  • عرض 20 صورة
    الفنان عمرو يوسف_1
  • عرض 20 صورة
    الفنان بيومي فؤاد
  • عرض 20 صورة
    النجمة نيللي كريم_1
  • عرض 20 صورة
    توافد النجوم على حفل توزيع جوائز جوي أواردز
  • عرض 20 صورة
    أنتوني هوبكنز من حفل توزيع جوائز جوي أواردز
  • عرض 20 صورة
    أجواء احتفالية من حفل توزيع جوائز جوي أواردز
  • عرض 20 صورة
    النجم أنتوني هوبكنز من حفل توزيع جوائز جوي أواردز
  • عرض 20 صورة
    الفنان باسم سمرة
  • عرض 20 صورة
    استعراضات حفل توزيع جوائز جوي أواردز
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كتب- مروان الطيب:

يقام مساء اليوم السبت، حفل توزيع جوائز "Joy Awards" في مدينة الرياض، الذي يشهد حضور عدد ضخم من أبرز النجوم والإعلاميين من مختلف أنحاء العالم، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وشهد ريد كاربت الحفل توافد العديد من النجوم وهم باسم سمرة، عمرو يوسف، بيومي فؤاد، نيللي كريم، سمية الخشاب، النجم العالمي أنتوني هوبكنز، وسط أجواء احتفالية، وتغطية إعلامية عالمية للحدث الفني الأضخم في الشرق الأوسط.

ويُبث حفل "Joy Awards" على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.

في حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

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Joy Awards حفل توزيع جوائز joy awards الرياض تركي آل الشيخ السعودية الهيئة العامة للترفيه
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