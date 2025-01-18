سمية الخشاب عن حفل "Joy Awards": "سعيدة ومبهورة بالتطور اللي بيحصل في المملكة"

كتب- مروان الطيب:

أعربت الفنانة سمية الخشاب عن سعادتها بحضور حفل توزيع جوائز "Joy Awards" لأول مرة، الذي يقام مساء اليوم السبت في الرياض، بحضور عدد ضخم من أبرز وألمع النجوم من مختلف أنحاء العالم.

وتحدثت سمية الخشاب عن التطور الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، وعن مشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة.

وعن حضورها حفل "Joy Awards" لأول مرة قالت: "سعيدة بالتطورات اللي بتحصل في المملكة، وبشكر المستشار تركي آل الشيخ وهيئة الترفيه، سعيدة وفخورة ومبهورة بالتطور اللي بيحصل في كل المجالات، وشوفت المملكة في حته تانية".

يذكر أن، الفنانة سمية الخشاب تشارك بمسلسل "أم أربعة وأربعين" وسط مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم جومانا مراد، فاطمة الصفي، حمد أشكناني، ميس قمر، هدى الخطيب، تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج المثنى صبح، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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