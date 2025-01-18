تعرف على موعد صلاة الجنازة وعزاء والد الفنانة ياسمين عبد العزيز

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن موعد صلاة الجنازة وعزاء والدها، الذي وافته المنية اليوم السبت بأحد المستشفيات بعد صراع مع المرض.

ونشرت ياسمين عبد العزيز موعد ومكان الجنازة عبر خاصية الاستوري على حسابها "إنستجرام" وكتبت: "صلاة الجنازة على والدي الغالي الأستاذ محمد عبد العزيز، رفعت، ستكون غدًا الأحد الموافق 19 يناير 2025، بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس".

وعن موعد العزاء قالت: "كما أن العزاء سيقام يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025، بعد صلاة المغرب من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد".

يذكر أن، ياسمين عبد العزيز تخوض موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب".

"وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

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