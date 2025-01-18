صابرين تتألق بأحدث ظهور لها..والجمهور: "احلوينا بعد الجواز" (صور)

كتب- هاني صابر:

تألقت الفنانة صابرين، بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، ارتدت خلاله فستان أنيق.

ونشرت صابرين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إطلالتها إعجاب عدد من الفنانات حيث علقت رانيا فريد شوقي ورانيا محمود ياسين وهنا الزاهد وهنا شيحة بإيموجي "قلب". فيما كتبت دنيا عبد العزيز: "قمراية".

وجاءت بعض تعيلقات الجمهور، كالتالي: "احلوينا أوي بعد الجواز" ، "الفنانة الراقية والجميلة" ، "جمالك جمال ما شاء الله تبارك الله" ، "جميلة الجميلات على مر السنين" ، "مثل الزهرة" ، "حلوة أوي" ، "القمر كله".

وحضرت صابرين حفل النجم العالمي أنتوني هوبكنز وحفله الموسيقي الذي أقيم مساء الجمعة، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ويعرض لـ صابرين حاليًا مسلسل "إقامة جبرية" بطولة هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، عايدة رياض، ثراء جبيل، وتدور الأحداث في إطار من التشويق والإثارة حول عدة شخصيات محتجزين في مكان واحد في ظروف غامضة، ثم تتصاعد التوترات وتتكشف الأسرار وتقع عدة مواجهات ومحاولات للهرب، ومن تأليف أحمد عادل، إخراج أحمد سمير فرج.

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