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أحمد العوضي ينعى والد ياسمين عبد العزيز ويطلب الدعاء

04:30 م السبت 18 يناير 2025
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    ياسمين عبد العزيز
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    ياسمين عبد العزيز
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    ياسمين عبد العزيز
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    ياسمين عبد العزيز
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    ياسمين عبد العزيز
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    بكاء ياسمين عبد العزيز في صاحبة السعادة
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    ياسمين عبد العزيز
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    الفنانة ياسمين عبد العزيز
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    ياسمين عبد العزيز
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    ياسمين عبد العزيز
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    ياسمين عبد العزيز
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    ياسمين عبد العزيز على السوشيال ميديا
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كتب- هاني صابر:

نعى الفنان أحمد العوضي، والد النجمة ياسمين عبدالعزيز الذي وافته المنية مساء اليوم السبت.

وكتب العوضي، عبر حسابه على فيسبوك: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. توفي إلى رحمة الله تعالى الأستاذ الغالي (محمد عبد العزيز) والد الغالية ياسمين عبد العزيز..أتقدم بالتعازي ونسأل الله ان يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وأعلنت ياسمين عبد العزيز، عن وفاة والدها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "توفي إلى رحمة الله أبويا ..البقاء لله".

يذكر أن، ياسمين عبد العزيز تخوض موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب".

"وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

العوضي

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العوضي أحمد العوضي ياسمين عبدالعزيز وفاة والد ياسمين عبدالعزيز والد ياسمين عبدالعزيز
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