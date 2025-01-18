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أشرف عبدالباقي بصحبة مي عزالدين وآسر ياسين في كواليس "الحب كله" (صور)

04:11 م السبت 18 يناير 2025

أشرف عبدالباقي بصحبة مي عزالدين وآسر ياسين في كوال

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كتب- هاني صابر:

ظهر الفنان أشرف عبدالباقي في كواليس تصوير مسلسل "الحب كله" بصحبة عدد من أبطال العمل المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

ونشر عبدالباقي، صورتين له من الكواليس، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "آسر ياسين، أشرف عبد الباقي، مي عز الدين، دياب، ،أحمد خالد صالح، محمد سعدي المنتج، تامر محسن المخرج، هيثم حسني مدير التصوير.. استنونا إن شاء الله في عمل مفاجأة في رمضان".

مسلسل "الحب كله" بطولة مي عز الدين وآسر ياسين، دياب، أشرف عبدالباقي، غادة طلعت، سما إبراهيم، والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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أشرف عبدالباقي مسلسل الحب كله دراما رمضان 2025 نجوم الفن
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