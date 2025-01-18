عمرو محمود ياسين يعزي ياسمين عبد العزيز في وفاة والدها

كتب- هاني صابر:

نعى الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين، والد النجمة ياسمين عبدالعزيز الذي وافته المنية مساء اليوم السبت.

وكتب عمرو، عبر حسابه على فيسبوك: "بكل الحزن والأسى، أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى الصديقة العزيزة الفنانة ياسمين عبد العزيز في وفاة والدها الكريم.. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهمكم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلنت ياسمين عبد العزيز، عن وفاة والدها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "توفي إلى رحمة الله أبويا ..البقاء لله".

يذكر أن، ياسمين عبد العزيز تخوض موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب".

"وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

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