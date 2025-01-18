"ربنا يصبرك وشدي حيلك".. نجوم الفن ينعون والد ياسمين عبدالعزيز

كتب- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن على نعي والد النجمة ياسمين عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم السبت 18 يناير 2025، وذلك عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت ياسمين، عن وفاة والدها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "توفي إلى رحمة الله أبويا ..البقاء لله".

وجاء نعي الفنانين لوالد ياسمين عبد العزيز، كالتالي، حيث كتبت الفنانة حنان ترك: "الله يرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى ويصبر قلبك وقلوب كل أحبابه اللهم آمين يا رب". وكتبت مي سليم: "البقاء لله". وكتبت رانيا محمود ياسين: "البقاء لله، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته". وكتب شيكو: "البقاء لله، ربنا يرحمه ويغفر له ويصبركم". وكتبت آيتن عامر: "البقاء لله، ربنا يرحمه ويغفر له".

بينما كتبت كندة علوش: "البقاء لله يا حبيبتي، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبرك على فراقه". وكتب خالد سليم: "البقاء والدوام لله يا ياسمين، ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل قبره روضة من رياض الجنة هو ووالدي وجميع موتانا، وربنا يصبر قلبك، شدي حيلك". وكتب سليمان عيد: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته البقاء لله". وكتبت رنا رئيس: "البقاء لله ربنا يرحمه يصبرك".

فيما كتبت انتصار: "الله يرحمه ويحسن إليه..البقاء لله وحده لا إله إلا هو وحده لا شريك له". وكتبت بشرى: "البقاء لله ولا إله إلا الله..الله يرحمه ويصبرك يا رب". وكتب طاهر أبو ليلة: "البقاء والدوام لله، ربنا يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته".

يذكر أن، ياسمين عبد العزيز تخوض موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب".



"وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.