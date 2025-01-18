100 ليلة مسرح.. هشام عطوة يعلن: "قريبا افتتاح مسرحي مصر وبيرم التونسي"

كتب- هاني صابر:

أكد الفنان هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح، أن وزير الثقافة الحالي الدكتور أحمد فؤاد هنو، كلفه بإدارة البيت الفني للمسرح وهو يمثل بيت الخبرة.



وقال عطوة خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، إن الدولة لديها خطة طموحة جدا لإعادة المسرح المصري لريادته حيث تسابق الزمن لإحياء المسارح وعودة الجمهور لها في القاهرة والمحافظات والنجوع والقرى وسيكون هناك ١٠٠ ليلة مسرح في الإسكندرية ومثلها في القاهرة لاكتشاف ١٠ مبدعين جدد في الإخراج والكتابة والتمثيل والديكور بكل محافظة.



وأشار عطوة خلال اللقاء إلى أن افتتاح مسرح مصر ومسرح بيرم التونسي سيكون في الفترة المقبلة، مؤكدا أنه تم صرف أموال كثيرة على تطويرهما حتى يليقا بالجمهور.



جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة، في الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.