هشام عطوة: "تفوقت على مصطفى شعبان في إخراج مسرحيات الجامعة"

كتب- هاني صابر:

قال الفنان هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح، إنه شارك العام الماضي في مسلسل "المعلم" من بطولة الفنان مصطفى شعبان، موضحا أنه صديقه ودفعته في الجامعة وكان مصطفى يدرس في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بينما هو يدرس في كلية التجارة.

وتابع عطوة خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: "ما لا يعلمه الكثير أن شعبان أخرج الكثير من عروض المسرح، وكنت أكسبه في مسابقات الجامعة".



واستكمل: "اتعينت عام 1998 موظفا في البيت الفني المسرح، وكنت طالبا في نفس التوقيت، وكل الممثلين الكبار مثلوا في المسرح في بداية حياتهم مثل نجيب الريحاني وعلى الكسار واسماعيل ياسين وسعد أردش وجلال الشرقاوي وسميحة أيوب"، نافيا مقولة أن المسرح لا يمنح الشهرة ويضيع الوقت.



وأشار عطوة إلى أن المسرح يطلق عليه أبو الفنون لأنه أشمل وأعمق ويضم فنونا عديدة، مضيفا أن الدكتورة هدى وصفي نصحته بالعمل في المسرح القومي لأنه أقرب للشكل الحديث ولكنه رفض واستمر في مسرح الطليعة.



وأضاف عطوة، أن مسرحية "أبو الهول يبكي سرا" كانت أول أعماله على مسرح الطليعة، وأشاد بها الناقد أحمد عبدالحميد، وكتب معلقا على هذه المسرحية أن أبو الهول يشهد ميلاد مخرج جديد.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة، في الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.