هشام عطوة: "نجحت في إضحاك صلاح عبد الله فاختارني في مسرحية للينين الرملي"



كتب- هاني صابر:



قال الفنان هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح، إن مسرح الجامعة هو الخط العريض في حياته، وأن أدائه لمشهد كوميدي للنجم صلاح عبد الله، الذي كان يخرج عرضا في مسرح الجامعة كان سبب الإعجاب به كممثل في فريق الجامعة.



وتابع عطوة خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: "نجحت في إضحاك صلاع عبد الله في اختبار دور المهرج فاختارني للمشاركة في (أنت حر) للكاتب الراحل لينين الرملي".



وأضاف: "فور دخولي كلية التجارة بجامعة القاهرة، لأول مرة سألت عن مكان فريق التمثيل، وبعد تخرجي منها ودرست علوم المسرح في جامعة حلوان، وكان دفعتي الفنان فتحي عبد الوهاب وسامح حسين".



وأكد "عطوة"، أنه لم يلتحق بمعهد الفنون المسرحية لكبر سنه لكنه تميز في دراسة المسرح، مشيرا إلى أن الإخراج أعمق من التمثيل ويجب على المخرج أن يكون "فاهم" في التمثيل.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة في الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة وهو من تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.