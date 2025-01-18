إعلان

هشام عطوة: "نجحت في إضحاك صلاح عبد الله فاختارني في مسرحية للينين الرملي"

02:54 م السبت 18 يناير 2025

هشام عطوة خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب- هاني صابر:

قال الفنان هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح، إن مسرح الجامعة هو الخط العريض في حياته، وأن أدائه لمشهد كوميدي للنجم صلاح عبد الله، الذي كان يخرج عرضا في مسرح الجامعة كان سبب الإعجاب به كممثل في فريق الجامعة.

وتابع عطوة خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: "نجحت في إضحاك صلاع عبد الله في اختبار دور المهرج فاختارني للمشاركة في (أنت حر) للكاتب الراحل لينين الرملي".

وأضاف: "فور دخولي كلية التجارة بجامعة القاهرة، لأول مرة سألت عن مكان فريق التمثيل، وبعد تخرجي منها ودرست علوم المسرح في جامعة حلوان، وكان دفعتي الفنان فتحي عبد الوهاب وسامح حسين".

وأكد "عطوة"، أنه لم يلتحق بمعهد الفنون المسرحية لكبر سنه لكنه تميز في دراسة المسرح، مشيرا إلى أن الإخراج أعمق من التمثيل ويجب على المخرج أن يكون "فاهم" في التمثيل.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة في الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة وهو من تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.

هشام عطوة البيت الفني للمسرح مسرح الجامعة صلاح عبد الله إيمان أبو طالب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مصر تكشف عن تفاصيل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
خناقة طالبات التجمع.. فصل 3 طالبات نهائيًا وقرارات جديدة من إدارة المدرسة
استبعاد 4 مسؤولين.. قرار عاجل من تعليم الدقهلية بعد تداول امتحان اللغة العربية