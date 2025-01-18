وفاة والد النجمة ياسمين عبد العزيز

كتب- هاني صابر:

أعلنت النجمة ياسمين عبد العزيز، منذ قليل، عن وفاة والدها.

وكتبت ياسمين، عبر حسابها على إنستجرام: "توفى إلى رحمة الله أبويا ..البقاء لله".

يذكر أن، ياسمين عبد العزيز تخوض موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب".



"وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.