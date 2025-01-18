إعلان

وفاة والد النجمة ياسمين عبد العزيز

02:44 م السبت 18 يناير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    ياسمين عبد العزيز (1)
  • عرض 11 صورة
    ياسمين عبد العزيز
  • عرض 11 صورة
    ياسمين عبد العزيز
  • عرض 11 صورة
    ياسمين عبد العزيز
  • عرض 11 صورة
    ياسمين عبد العزيز
  • عرض 11 صورة
    بكاء ياسمين عبد العزيز في صاحبة السعادة
  • عرض 11 صورة
    ياسمين عبد العزيز
  • عرض 11 صورة
    ياسمين عبد العزيز
  • عرض 11 صورة
    ياسمين عبد العزيز
  • عرض 11 صورة
    ياسمين عبد العزيز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

أعلنت النجمة ياسمين عبد العزيز، منذ قليل، عن وفاة والدها.

وكتبت ياسمين، عبر حسابها على إنستجرام: "توفى إلى رحمة الله أبويا ..البقاء لله".

يذكر أن، ياسمين عبد العزيز تخوض موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب".

"وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز وفاة والد ياسمين عبدالعزيز والد ياسمين عبدالعزيز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بـ"فستان جريء".. علا رشدي تبرز إطلالتها بحفل أنتوني هوبكنز بالرياض (صور)

إعلان

إعلان

مصر تكشف عن تفاصيل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
خناقة طالبات التجمع.. فصل 3 طالبات نهائيًا وقرارات جديدة من إدارة المدرسة
استبعاد 4 مسؤولين.. قرار عاجل من تعليم الدقهلية بعد تداول امتحان اللغة العربية