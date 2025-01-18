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بـ 8 صور لهما.. راغب علامة يحتفل بعيد زواجه الـ 28

02:39 م السبت 18 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    راغب علامة مع عائلته (4)
  • عرض 8 صورة
    راغب علامة وزوجته (1)
  • عرض 8 صورة
    راغب علامة وزوجته (2)
  • عرض 8 صورة
    راغب علامة مع عائلته (3)
  • عرض 8 صورة
    راغب علامة مع عائلته (2)
  • عرض 8 صورة
    راغب علامة وزوجته (3)
  • عرض 8 صورة
    راغب علامة وزوجته (4)
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كتب- هاني صابر:

احتفل المطرب راغب علامة، بعيد زواجه الـ 28 على طريقته الخاصة.

ونشر علامة، صورا مختلفة تجمعه مع عائلته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ذكرى سنوية سعيدة أم خالد.. شكرًا لكِ على الذكريات الرائعة.. بارك الله فيكِ وفي عائلتنا".

وتفاعل الجمهور مع تدوينته، وجاءت بعض التعيلقات كالتالي: "الله یحفظکم جميعا، العمر كله إن شاء الله، كل سنة وأنتم طيبين.. ربنا يسعد كل أيامكم، عيد سعيد، تجننوا الله يديم الخير والمحبة".

يذكر أن، راغب علامة يبلغ من العمر 62 عاما ومتزوج من جيهان آل علي ولديه ابنان هما خالد ولؤي.

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