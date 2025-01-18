"قربت أحفظ كل الصور"..حسام داغر يحيي الذكرى الخامسة لوفاة والدته

كتب- هاني صابر:

أحيا الفنان حسام داغر، الذكرى الخامسة لوفاة والدته بكلمات حزينة.

ونشر داغر، صورا له مع والدته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "النهاردة الذكرى السنوية الخامسة لوفاة والدتي ست الكل حبيبتي.. ببص على ملف الصور بتاعتنا سوا على موبايلي لقيتني بشوف نفس الصور هي هي من ٥ سنين".

وتابع: "طبيعي لأن الصور مش بتزيد من وقتها وًالملف هو هو.. قربت أحفظ كل الصور من كتر ما بتفرج عليها وبشوف ماما حبيبتي لما كانت لسه معايا وحواليا وبحكيلها كل حاجة وبشوف ذكرياتنا سوا في كل مكان رحناه سوا بس للأسف الصور مبتزيدش لأنها راحت خلاص".

واستكمل: "لو كنت أعرف كنت اتصورت معاكي أكتر كتير وصورتك فيديوهات وانتي بتحكي معايا وتنصحيني.. كنت صورتك و انتي بتضحكيني وتضحكي من كلامي.. كنت صورت ضحكتك وطيبتك اللي الناس كلها كانت عارفاها علشان اللي ملحقش يعرفك على الأقل يشوف روحك من الفيديوهات دي وانتي بتتكلمي وتضحكي وتهزري مع صحابي زي عادتك".

وأضاف: "كنت صورتك وانتي بتحكي عن عيلتنا بكل فخر وحب وعندك حواديت كتيرة عنها وكنتي فاكراها صم .. يا ريتني صورتك كتير.. كان زمان ملف صورنا فيه صور متتعدش وتونسني لما أحب أقعد معاكي.. لكن للأسف الصور في الملف هي هي.. والصور مش هتزيد تاني خلاص".

يذكر أن، والدة الفنان حسام داغر، رحلت عن عالمنا في 18 يناير 2020، وشيع جثمانها من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.

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