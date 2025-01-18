درة تبرز إطلالتها بحفل أنتوني هوبكنز بالرياض والجمهور يعلق (صور وفيديو)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة التونسية درة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من إطلالتها بحفل النجم العالمي أنتوني هوبكنز بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت درة، الصور التي أبرزت من خلالها جمالها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر أوي، حلو الأسود عليكي، ملكة، جميلة، ما شاء الله عليكي، عسل أوي".

وشهد حفل النجم العالمي أنتوني هوبكنز، حضور عدد كبير من أبرز نجوم الوسط الفني والإعلامي والغنائي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وكان من أبرز الحضور كريم عبد العزيز، بوسي شلبي، أشرف زكي، روجينا، صفية العمري، هالة سرحان، صابرين، يسرا، ليلى علوي، عمرو مصطفى، تامر حسين، أيمن بهجت قمر، ماجد المصري، الذين حرصوا على تلبية دعوة تركي آل الشيخ لحضور الحفل الموسيقي، إلى جانب استعداداتهم لحضور حفل توزيع جوائز "Joy Awrads" المقرر إقامته مساء اليوم السبت.

ويشهد حفل "Joy Awards"، حضور المستشار تركي آل الشيخ، ويُبث على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر 2024 حتى نهاية فبراير 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

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