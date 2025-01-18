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لطيفة تنشر صورا من حفل أنتوني هوبكنز بالرياض..وتعلق: "كانت ليلة ساحرة"

01:12 م السبت 18 يناير 2025
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  • عرض 17 صورة
    لطيفة بحفل أنتوني هوبكنز بالسعودية (10)
  • عرض 17 صورة
    لطيفة بحفل أنتوني هوبكنز بالسعودية (12)
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    لطيفة بحفل أنتوني هوبكنز بالسعودية (13)
  • عرض 17 صورة
    لطيفة بحفل أنتوني هوبكنز بالسعودية (14)
  • عرض 17 صورة
    لطيفة بحفل أنتوني هوبكنز بالسعودية (15)
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    لطيفة واشرف زكي
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    لطيفة والشاعر تامر حسين
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    لطيفة والمخرج رامي امام
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    لطيفة والموسيقار عمر خيرت
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    لطيفة وايمن بهجت قمر والشاعر تامر حسين
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    لطيفة وعمرو مصطفى والاعلامية بوسي شلبي
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    لطيفة وكريم عبد العزيز
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    لطيفة ويسرا
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    لطيفة ويوسف الشريف
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    لطيفة بحفل أنتوني هوبكنز بالسعودية (11)
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    لطيفة بحفل أنتوني هوبكنز بالسعودية (8)
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كتب- هاني صابر:

حضرت الفنانة لطيفة، حفل أنتوني هوبكنز الذي أقيم مساء أمس الجمعة في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت لطيفة، صورا خلال حضورها الحفل مع عدد من نجوم الفن، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كانت ليلة ساحرة من أرقى الليالي اللي استمتعت بحضورها واستمتعت بالأوركسترا السيمفوني بتأليفات عملاق السينما العالمية انتوني هوبكنز".

وأضافت: "شكرا سعادة المستشار تركي آل الشيخ وشكرا هيئة الترفيه وشكرا للمملكة العربية السعودية على كل هذه التظاهرات الفنية العالمية".

وشهد حفل النجم العالمي أنتوني هوبكنز، حضور عدد كبير من أبرز نجوم الوسط الفني والإعلامي والغنائي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وكان من أبرز الحضور كريم عبد العزيز، بوسي شلبي، أشرف زكي، روجينا، صفية العمري، هالة سرحان، صابرين، يسرا، ليلى علوي، عمرو مصطفى، تامر حسين، أيمن بهجت قمر، ماجد المصري، الذين حرصوا على تلبية دعوة تركي آل الشيخ لحضور الحفل الموسيقي، إلى جانب استعداداتهم لحضور حفل توزيع جوائز "Joy Awrads" المقرر إقامته مساء اليوم السبت.

ويشهد حفل "Joy Awards"، حضور المستشار تركي آل الشيخ، ويُبث على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر 2024 حتى نهاية فبراير 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

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لطيفة حفل أنتوني هوبكنز الرياض المملكة العربية السعودية
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