أحدث ظهور لـ ياسمين صبري.. والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها مرتدية إطلالة شتوية.

ونشرت ياسمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "يا جماله، ربنا يسعدك يا حبيبتي ويسعد أيامك، ما شاء الله عليكي، ملكة جمال العالم، فاتنة الجمال".

وسافرت ياسمين صبري إلى مدينة الرياض من أجل حضور فعاليات حفل توزيع جوائز "Joy Awards" المقرر إقامته مساء اليوم السبت.

ويشهد الحفل حضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ويُبث على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.

وفي حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

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