رسائل نجمات الفن لـ ريتاج ابنة إيمان العاصي احتفالا بعيد ميلادها

كتب- هاني صابر:

وجهن عدد من نجمات الفن، رسائل لـ ريتاج ابنة الفنانة إيمان العاصي احتفالا بعيد ميلادها، وذلك من خلال حساباتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنأت إيمان العاصي، ابنتها بعيد ميلادها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وانتي معايا وفي حضني وناجحة ومبسوطة وعظيمة يا روح القلب والعين والعقل.. فخورة بيكي، بحبك يا كل الفرح اللي في الدنيا وكل الحب يا أعظم نجاحاتي بحبك يا ريتاج".

وجاءت رسائل نجمات الفن لابنة إيمان العاصي، كالتالي، فكتبت رحاب الجمل "كل سنة وانتوا أسعد الناس، ربنا يحفظكوا ويفرح قلبك بيها يا إيمان، عيد ميلاد سعيد للحلوة القمر ريتاج". وكتبت ميار الغيطي: "ما شاء الله الله يبارك". وكتبت المؤلفة إنجي علاء "عيد ميلاد سعيد لملاكك حبيبتي، بارك الله فيكما".

بينما كتبت جوري بكر: "يا روحي يا ريتا، كل سنة وانتي جميلة، ورينا يخليكي لأمك ويخليها ليكي". وكتبت رانيا منصور: "ربنا يخليكوا لبعض". وكتبت مي كساب: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي ريتا.. أحبك".

يذكر أن، إيمان العاصي آخر مشاركاتها كان مسلسل "برغم القانون"، كما تنتظر طرح فيلم "في عز الضهر" خلال الفترة المقبلة.

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