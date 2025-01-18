كيف ردت نرمين الفقي على تصريحات المطربة طروب الأخيرة عنها؟

كتب- هاني صابر:

ردت الفنانة نرمين الفقي، على التصريحات الأخيرة للمطربة القديرة طروب عنها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي.

وأعادت نرمين، نشر تصريحات طروب عنها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحقيقة أول ما عرفت إن المطربة القديرة والجميلة مدام طروب مع حبيبتي الاعلامية الجميلة جدا منى الشاذلي فرحت واتفرجت بحب خصوصا مع حبي لكل الطرب القديم".

وتابعت: "وفوجئت بأن مدام طروب تقول كلام جميل جدا عني أما غنيت نفس أغنيتها كنت طايرة من الفرحة ومش متوقعة أبدا".

وأضافت: "حقيقي أسعدتني وطبطبت على قلبي.. أشكرك جدا جدا يا صاحبة الصوت والأغاني المميزة .. شهادة أعتز بها وشكرا الاعلامية الجميلة منى الشاذلي".

وكانت المطربة طروب، قالت عن نرمين الفقي بالبرنامج: "أنا بحب بالمناسبة دي أقدم تحية كبيرة من قلبي للفنانة نرمين الفقي ..نرمين الفقي طلعت معاكي في البرنامج وقالتلك إن أكتر أغنية بحبها هي (يا ست يا ختيارة) وغنتها كلها وأنا كنت سعيدة ومبسوطة، لو قادرة أقولها يا حبيبتي حلوة أوي أوي ، وهي إنسانة وفنانة بكل معنى الكلمة ما تقبلناش شخصيا بس الأرواح اتقابلت".

جدير بالذكر أن المطربة طروب تعد واحدة من ألمع الأسماء في فترة الستينيات، وتعاونت مع ألمع الأسماء في الموسيقى خلال مشوارها الفني.