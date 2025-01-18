عمرو وهبة يروى ما حدث بينه وبين أحمد السقا داخل المطار

كتب- هاني صابر:

روى الفنان عمرو وهبة، ما حدث بينه وبين الفنان أحمد السقا خلال لقاء جمع بينهما بالصدفة داخل المطار.

ونشر وهبة، صورة له مع السقا، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "قابلت أستاذ أحمد السقا صدفة وأنا داخل المطار.. عدالي الشنط وعملي بوردنج وسر على التفتيش وختملي الجوازات ودخلني اللاونچ وقعدني بيزنس ووعدني يديني جايزة بكرة في المهرجان إن شاء الله".

وتوجه أحمد السقا وعمرو وهبة إلى الرياض لحضور حفل جوائز صناع الترفيه (Joy Awards) في دورته الخامسة بالعاصمة السعودية الرياض، المقامة ضمن فعاليات موسم الرياض بتنظيم الهيئة العامة للترفيه (GEA).

ويشهد حفل Joy Awards حضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ويُبث على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.

وفي حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.