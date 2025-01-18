أحمد وفيق: "طولي كان مسبب لي مشكلة في التمثيل"

كتب- هاني صابر:

قال الفنان أحمد وفيق، إن طول قامته سبب له مشكلة في بداية دخوله الوسط الفني، ولكن المخرج الراحل يوسف شاهين استطاع أن يحلها له.

وتابع وفيق، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد: "مشكلتي كانت إن أنا طويل والقصيرين كتير، وفي بداية دخولي التمثيل سبب لي مشاكل، لكن في السينما، يوسف شاهين أول مخرج حلها لي، وقالي أنا دارس التصوير والإخراج، في زوايا تصوير تخلي الطويل قصير والقصير طويل، ومش أنا أول واحد طويل، ونص ممثلات مصر كانت بتقف على تاكوهات عشان التصوير مثل فاتن حمامة وشادية ومنى زكي".

وأضاف: "أنا بالنسبة لي الطول استفدت منه في بداياتي في الكوميدي، وكنت بستغله في الكوميديا بشكل كبير، وحاليًا لما بدأت أعمل حاجات لايت وسط المسلسلات كنت بستخدم طولي".