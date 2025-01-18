محمد رضوان: "نجومية ليلى علوي ليست من فراغ"

كتب - هاني صابر:

تحدث الفنان محمد رضوان، عن تجربته بفيلم "المستريحة" وتعاونه فيه مع الفنانة ليلى علوي.

وقال رضوان، ببرنامج سبوت لايت، أن نجومية الفنانة ليلى علوي ليست من فراغ؛ لأنها شخصية ملتزمة ومنضبطة جدًا، وتبحث في كل كلمة وجملة مكتوبة بالفيلم وعن سبب تواجدها في سياق الكلام، وليس مجرد كلام مكتوب للسرد فقط.

وأوضح: "أنا كنت بستمتع في لوكيشن التصوير، وكنت مبسوط بحرص الفنانة ليلى علوي، على الكلام اللي هيظهر على الشاشة لأني هتحاسب عليه أمام الجمهور، وهي مابتخليش حاجة تعدي بسهولة وده كان شيء عاجبني جدًا".

وعن الصعوبات بالفيلم، أضاف: "كانت إننا نرجع للكراكتر تاني بعد فترة توقف، وندخل في الشخصيات من جديد ونشوف تفاصيله كانت إيه، ودي كانت مشكلة الوقف، إنك تشتغل وكذا شهر مانشتغلش بيحصل قطع وبنحاول نستدعي الشخصية من تاني".