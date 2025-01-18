إيمان العاصي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ريتاج وتوجه رسالة لها (فيديو وصور)

لطيفة تنشر صورا من حفل أنتوني هوبكنز بالرياض..وتعلق: "كانت ليلة ساحرة"

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة إيمان العاصي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، فيديو وصور احتفالا بعيد ميلاد ابنتها ريتاج.

ونشرت إيمان، الصور والفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وانتي معايا وفي حضني وناجحة ومبسوطة وعظيمة يا روح القلب والعين والعقل".

وأضافت إيمان العاصي: "فخورة بيكي، بحبك يا كل الفرح اللي في الدنيا وكل الحب يا أعظم نجاحاتي بحبك يا ريتاج".

وكانت آخر مشاركات الفنانة إيمان العاصي بمسلسل "برغم القانون"، كما تنتظر طرح فيلم "في عز الضهر" خلال الفترة المقبلة.