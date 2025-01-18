إعلان

إيمان العاصي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ريتاج وتوجه رسالة لها (فيديو وصور)

11:03 ص السبت 18 يناير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    ايمان العاصي مع ابنتها (2)
  • عرض 7 صورة
    ايمان العاصي مع ابنتها (5)
  • عرض 7 صورة
    ايمان العاصي مع ابنتها (4)
  • عرض 7 صورة
    ايمان العاصي مع ابنتها (3)
  • عرض 7 صورة
    ايمان العاصي مع ابنتها (6)
  • عرض 7 صورة
    ريتاج ابنة ايمان العاصي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة إيمان العاصي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، فيديو وصور احتفالا بعيد ميلاد ابنتها ريتاج.

ونشرت إيمان، الصور والفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وانتي معايا وفي حضني وناجحة ومبسوطة وعظيمة يا روح القلب والعين والعقل".

وأضافت إيمان العاصي: "فخورة بيكي، بحبك يا كل الفرح اللي في الدنيا وكل الحب يا أعظم نجاحاتي بحبك يا ريتاج".

وكانت آخر مشاركات الفنانة إيمان العاصي بمسلسل "برغم القانون"، كما تنتظر طرح فيلم "في عز الضهر" خلال الفترة المقبلة.

إيمان العاصي ريتاج ابنة إيمان العاصي عيد ميلاد ريتاج ابنة إيمانت العاصي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
محمد رضوان: "نجومية ليلى علوي ليست من فراغ"

إعلان

إعلان