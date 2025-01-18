إعلان

عمرو دياب ومريم أوزرلي ونبيلة عبيد.. نجوم الفن يستعدون لحفل توزيع جوائز "Joy Awards"

12:37 ص السبت 18 يناير 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    الفنانة سيرين عبد النور
  • عرض 13 صورة
    توافد النجوم على حفل توزيع جوائز جوي أواردز
  • عرض 13 صورة
    ستيفاني عطالله وزوجها جوزيف عبود
  • عرض 13 صورة
    عمرو يوسف
  • عرض 13 صورة
    قصي خولي
  • عرض 13 صورة
    كواليس توافد النجوم على الرياض
  • عرض 13 صورة
    مريم أوزرلي
  • عرض 13 صورة
    نبيلة عبيد
  • عرض 13 صورة
    نيكول سابا ونادين نسيب نجيم
  • عرض 13 صورة
    النجوم يتوافدون على الرياض لحضور حفل جوي أواردز
  • عرض 13 صورة
    نجوم الفن يصلون الرياض لحضور حفل جوي أواردز
  • عرض 13 صورة
    النجوم في طريقهم إلى الرياض
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

يواصل عدد كبير من نجوم الفن التوافد على مدينة الرياض، من أجل حضور فعاليات حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، المقرر إقامته مساء السبت، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وكان من أبرز هؤلاء النجوم، عمرو دياب، عماد زيادة، نبيلة عبيد، مريم أوزرلي، نيكول سابا، نادين نسيب نجيم، ستيفاني عطالله، جوزيف عبود، سيرين عبد النور، قصي خولي، عمرو يوسف، والذين شاركوا جمهورهم ومتابعيهم صور عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من داخل الطائرة التي تقلهم إلى الرياض، أو وصول العديد منهم استعدادًا للحفل المرتقب.

ويشهد حفل "Joy Awards"، حضور المستشار تركي آل الشيخ، ويُبث على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر 2024 حتى نهاية فبراير 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

اقرأ أيضا:

"بني آدم".. أحمد حلمي يقدم مسرحية جديدة بالرياض في هذا الموعد

تعرف على الأعمال التلفزيونية المتنافسة على جوائز صنّاع الترفيه JOY AWARDS 2025

عمرو دياب نبيلة عبيد مريم أوزرلي حفل توزيع جوائز joy awards نجوم الفن يستعدون لحفل Joy Awards
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

اضطراب الملاحة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت
لمناقشة آخر تطورات الصفقة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره القطري
الحب والأبناء والاعتزال.. فاروق جعفر يروي لأول مرة 10 فصول من مذكراته