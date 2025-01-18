عمرو دياب ومريم أوزرلي ونبيلة عبيد.. نجوم الفن يستعدون لحفل توزيع جوائز "Joy Awards"

كتب- مروان الطيب:

يواصل عدد كبير من نجوم الفن التوافد على مدينة الرياض، من أجل حضور فعاليات حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، المقرر إقامته مساء السبت، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وكان من أبرز هؤلاء النجوم، عمرو دياب، عماد زيادة، نبيلة عبيد، مريم أوزرلي، نيكول سابا، نادين نسيب نجيم، ستيفاني عطالله، جوزيف عبود، سيرين عبد النور، قصي خولي، عمرو يوسف، والذين شاركوا جمهورهم ومتابعيهم صور عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من داخل الطائرة التي تقلهم إلى الرياض، أو وصول العديد منهم استعدادًا للحفل المرتقب.

ويشهد حفل "Joy Awards"، حضور المستشار تركي آل الشيخ، ويُبث على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر 2024 حتى نهاية فبراير 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

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