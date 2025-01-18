إدوارد ورامز جلال في طريقهما للرياض لحضور حفل "Joy Awards" 2025

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان إدوارد عن سفره إلى الرياض، من أجل حضور فعاليات حفل توزيع جوائز "Joy Awards" المقرر إقامته مساء السبت، بحضور عدد كبير من ألمع نجوم الوطن العربي.

ونشر إدوارد صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، وظهر مع الفنان رامز جلال وعلق: "مع أحلى صديق وأكثر نجم عملت معاه أفلام، أخويا وحبيبي رامز جلال متجهين إلى السعودية".

ويشهد "موسم الرياض" العديد من الفعاليات الفنية، بحضور عدد كبير من أبرز النجوم حول العالم، وسط تغطية إعلامية عالمية.

حفل "Joy Awards"، سيشهد حضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ويُبث على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر 2024 حتى نهاية فبراير 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

يذكر أن، الفنان إدوارد يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة رانيا يوسف، سارة سلامة، مجدي كامل، نور فخري، صلاح عبدالله، وتدور الأحداث في إطار من التشويق والإثارة حول ثلاث فتيات يطلب منهن القيام بمهمة وطنية لصالح الدولة، فيواجهن العديد من التحديات والمخاطر أثناء تنفيذ المهمة، تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر.

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