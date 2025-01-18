حدث بالفن| انهيار مراد فكري في جنازة والده ونجوم الفن في حفل أنتوني هوبكنز بالرياض واستعدادات حفل "Joy Awards"
12:01 ص السبت 18 يناير 2025
إعداد- مروان الطيب:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة الفنان فكري صادق ، أحمد سعد يعاود إثارة الجدل ويحتفل بألبومه الجديد "حبيبنا"، النجوم يتنافسون على جوائز جوي أواردز، نجوم الفن والإعلام من حفل أنتوني هوبكنز في الرياض، الموسيقار خالد الكمار يعلن اعتذاره عن تقديم أي موسيقى تصويرية في رمضان 2025، وغيرها من الأخبار.
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